Настройка OpenVPN в macOS

Настройка для Tunelblick

Если ваша версия macOS старшее MacOS X Leopard, вы можете воспользоваться клиентом OpenVPN Tunnelblick.

Tunnelblick также работает и на современных версиях macOS. Для настройки работы Tunellblick выполните следующие действия:

1. Скачайте инсталятор OpenVPN Tunnelblick и установите его.

2. Распакуйте конфигурационные файлы, выданные техподдержкой. Вы также можете их скачать в личном кабинете.

3. Откройте файл с конфигурационного файла ovpn в программе Tunnelblick.

4. Выберите в меню Tunelblick пункт Connect config. При запросе логина и пароля, ввести их, взяв из файла pass.txt,

который также был в архиве с конфигурационными файлами.

5. Для проверки работы сервиса, можете обратитесь к странице https://whoer.net/ru. В отчете Вы можете увидеть текущий IP-адрес.

После окончания работы с VPN, кликните в меню Tunelblick выберите Disconnect config.

Настройка для Viscosity

Если у Вас Mac OS X Leopard или новее, наиболее удобной в использовании является клиент OpenVPN Viscosity.

В этом случае настройка VPN-сервиса сводится к следующим действиям:



1. Скачайте последнюю версию программы Viscosity и установите.



2. Распакуйте конфигурационные файлы, доступные в ваших заказах, в любой каталог.

3. Откройте конфигурационный файл ovpn в программе Viscosity.





4. Далее в верхнем меню рядом с часами кликаем на икноку Viscosity и в выпадающем меню программы выбираем Connect,

в диалоговом окне вводим имя пользователя и пароль (находятся в файле pass.txt в архиве в Ваших заказах).

5. Для проверки работы сервиса, можете обратитесь к странице https://whoer.net/ru. В отчете Вы можете увидеть текущий IP-адрес.

После окончания работы с VPN, кликните в меню Viscosity выберите Disconnect.