Настройка OpenVPN в macOS
Настройка для Tunelblick
Если ваша версия macOS старшее MacOS X Leopard, вы можете воспользоваться клиентом OpenVPN Tunnelblick.
Tunnelblick также работает и на современных версиях macOS. Для настройки работы Tunellblick выполните следующие действия:
1. Скачайте инсталятор OpenVPN Tunnelblick и установите его.
2. Распакуйте конфигурационные файлы, выданные техподдержкой. Вы также можете их скачать в личном кабинете.
3. Откройте файл с конфигурационного файла ovpn в программе Tunnelblick.
4. Выберите в меню Tunelblick пункт Connect config. При запросе логина и пароля, ввести их, взяв из файла pass.txt,
который также был в архиве с конфигурационными файлами.
5. Для проверки работы сервиса, можете обратитесь к странице https://whoer.net/ru. В отчете Вы можете увидеть текущий IP-адрес.
После окончания работы с VPN, кликните в меню Tunelblick выберите Disconnect config.
Настройка для Viscosity
Если у Вас Mac OS X Leopard или новее, наиболее удобной в использовании является клиент OpenVPN Viscosity.
В этом случае настройка VPN-сервиса сводится к следующим действиям:
1. Скачайте последнюю версию программы Viscosity и установите.
2. Распакуйте конфигурационные файлы, доступные в ваших заказах, в любой каталог.
3. Откройте конфигурационный файл ovpn в программе Viscosity.
4. Далее в верхнем меню рядом с часами кликаем на икноку Viscosity и в выпадающем меню программы выбираем Connect,
в диалоговом окне вводим имя пользователя и пароль (находятся в файле pass.txt в архиве в Ваших заказах).
5. Для проверки работы сервиса, можете обратитесь к странице https://whoer.net/ru. В отчете Вы можете увидеть текущий IP-адрес.
После окончания работы с VPN, кликните в меню Viscosity выберите Disconnect.